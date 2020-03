Ploeg van Langeveld wil niet naar verplichte Italiaanse koersen

Tweede divisie razend spannend: Twentse ex-prof hoopt op de titel met HHC

10:30 HARDENBERG/VROOMSHOOP - Niet alleen in de eredivisie zijn de verschillen in de top minimaal, ook in de tweede divisie. De bovenste vier teams staan binnen twee punten van elkaar, ook de ploegen daar weer achter zijn nog volop in de race voor de hoofdprijs. HHC Hardenberg is één van de kanshebbers op het kampioenschap, maar verloor afgelopen weekeinde wel de koppositie. Middenvelder Rick Hemmink (27) uit Vroomshoop blijft ondanks die domper vol vertrouwen.