Ploegarts van Fabio Jakobsen: ‘Je kunt gerust spreken van een mirakel’

Voor Yvan Vanmol is het ontslag van Jakobsen een week na de dramatische crash in Katowice ‘een mirakel’. ,,Iedereen heeft gezien wat voor een zware val dit was”, zegt Vanmol. ,,Als je nu ziet dat Fabio opnieuw mobiel is, dat hij opnieuw kan staan, dat hij geen breuken heeft aan zijn onderste ledematen, ja: dan mag je gerust spreken van een mirakel.”



De Nederlands kampioen, die eerder vanmiddag zelfstandig een vliegtuig in stapte in Polen, onderging in Polen een vijf uur durende operatie aan het gezicht en werd twee dagen in een kunstmatige coma gehouden. Rondom zijn verwondingen wil Vanmol ook duidelijkheid scheppen. Zo werd vanuit het ziekenhuis in Katowice bekendgemaakt dat Jakobsens luchtpijp verbrijzeld was. ,,Dat klopt totaal niet", zegt Vanmol tegen Sporza. ,,De luchtwegen zijn meteen na de val wel geïntubeerd, maar die zijn niet verbrijzeld. Praten lukt momenteel nog niet, maar Fabio verstaat en begrijpt alles. Hij communiceert nu via het scherm van zijn telefoon. Ik verwacht zeker dat hij opnieuw zal kunnen praten. De spieren rond zijn mond en lippen zijn hard geraakt, maar ook dat komt wel in orde. De grootste schade is aan zijn gebit, dat hij kwijt is. Maar de esthetische chirurgie is de laatste jaren zo ver gevorderd, dat ik vermoed dat de sporen van die val later nog amper te zien zullen zijn.”