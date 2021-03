Ploegbaas Lefevere heeft geweldig nieuws: rentree Jakobsen aanstaande

Fabio Jakobsen maakt mogelijk komende maand zijn rentree in het profpeloton in de Ronde van Turkije, die op 11 april van start gaat. Volgens manager Patrick Lefevere van Deceuninck - Quick-Step staat de sprinter ruim zeven maanden na zijn zware val in de Ronde van Polen voor zijn terugkeer. ,,We hopen dat hij kan terugkeren in de Ronde van Turkije”, zei de Belgische ploegbaas bij VTM Nieuws.

,,Fabio heeft een maand in Spanje gezeten met zijn vriendin om te trainen”, zei Lefevere. ,,Zijn vriendin rijdt met de brommer, dat is handig. Het zou mooi zijn als hij kan starten in de Ronde van Turkije. Dan zullen we zien welke progressie hij maakt.”

Jakobsen werd in de massasprint aan het einde van de eerste rit in Polen in augustus op hoge snelheid klemgereden door Dylan Groenewegen en vloog door de hekken. Hij raakte bij de val bijna al zijn tanden kwijt. Jakobsen liep ook scheurtjes en breuken in zijn schedel en gehemelte op en een gebroken neus. Hij onderging in februari weer een operatie aan zijn gezicht en kreeg implantaten in zijn boven- en onderkaak.

Lefevere zei geregeld contact te hebben met de Nederlandse sprinter. ,,We sturen geregeld een whatsappje of bellen wel eens. In begin was het moeilijk om te praten door zijn gehavende mond en alle operaties.”