Ploegleider rekent op snelle terugkeer van Nibali

,,Niet elke breuk is gelijk. Hij kan volgens mij vrij snel terugkeren, al ken ik niet de precieze details van zijn blessure. Maar hanteren we een optimistisch scenario dan zit hij over tien dagen weer op zijn fiets, start hij in de Vuelta en kan hij misschien ook nog een goed WK rijden. Dat is de optimistische visie. We zullen zien hoe het verder gaat'', aldus ploegleider Rik Verbrugghe.



Eerst leek Nibali ten val te zijn gekomen door een botsing met een motorrijder. Later bleek dat de Tourwinnaar van 2014 was komen vast te zitten door de riem van een fototoestel van een supporter. Ook Verbrugghe vindt dat de bergetappes veiliger moeten worden voor de renners. ,,Ik vraag me af wat al die motoren daar nog moeten doen. Vincenzo valt niet door een motor, maar door die vele motoren waren er minder uitwijkmogelijkheden en daardoor fietste Vincenzo zo dichtbij de toeschouwers. We hebben met Colbrelli nog een sterke renner in de ploeg, die kan zeker nog iets proberen, maar ook de anderen."