Ploegleider Van Dongen volgt Dumoulin naar Jumbo

Voor Van Dongen, die vroeger onder meer voor de opleidingsploeg van Rabobank werkte, wordt het een weerzien met veel bekenden. Hij werkte in het verleden - naast Dumoulin - al samen met Dylan Groenewegen, Timo Roosen, Bert-Jan Lindeman, Mike Teunissen, Lennard Hofstede en Antwan Tolhoek.



,,Ik ben er blij mee en heb er zin in. Bij Team Sunweb heb ik de opstap naar de beroepsrenners kunnen maken en ik had er ook prima verder gekund", aldus Van Dongen. ,,Maar ik krijg een mooie kans bij Team Jumbo-Visma en kijk ernaar uit om die te pakken.”



Begin september nam Sunweb al afscheid van ploegleider Aike Visbeek.