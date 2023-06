Ploegloze Antonio Tiberi na ophef rondom kattenmoord opgepikt door Bahrein Victorious

De omstreden wielrenner Antonio Tiberi heeft zijn handtekening gezet onder een overeenkomst tot 2025 bij Bahrain-Victorious. De voormalig wereldkampioen tijdrijden bij de junioren zat zonder ploeg, omdat Trek-Segafredo hem had geschorst nadat hij een kat had gedood met een luchtbuks .

Eind april werd de overeenkomst tussen Trek-Segafredo en de 21-jarige Italiaan in onderling overleg ontbonden. Tiberi kwam eind februari negatief in het nieuws toen hij een kat doodde met een luchtbuks in San Marino. Hij kreeg daarvoor een boete van 4000 euro. Trek-Segafredo schorste Tiberi ook voor twintig dagen, met inhouding van zijn loon. Tijdens die schorsing voldeed hij volgens Trek-Segafredo niet aan ‘de criteria om terug te keren in competitie’.

,,Ik ben verheugd om dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière aan te vatten bij Bahrain-Victorious”, meldt de Italiaan in een persbericht. ,,Met de hulp van dit team zal ik laten zien dat ik heb geleerd van de fout die ik heb gemaakt. Ik ben goed begonnen aan het seizoen 2023, maar na een gedwongen pauze zal ik misschien wat afzien om weer in het ritme te komen. Het is een grote uitdaging, en ik wil het vertrouwen van de mensen die me deze kans hebben gegeven zo goed mogelijk terugbetalen. Het wordt een reis die me zal helpen een betere wielrenner en een beter mens te worden.”

Tiberi werd in 2019 wereldkampioen tijdrijden bij de junioren. Dit seizoen was hij goed voor ereplaatsen in de eindklassementen van de Tour Down Under (achtste) en de UAE Tour (zevende). In 2022 won hij een rit in de Ronde van Hongarije, zijn enige profzege tot dusver.

