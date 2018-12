Pluimers en Loohuis naar MonkeyTown

Pluimers reed dit seizoen het WK op de weg in Innsbruck, waar hij door een val de wedstrijd eerder moest verlaten. Hij zegevierde in de Belgische klassieker Menen-Kemmel-Menen en in eigen land won hij eerder dit jaar al de Noord Drentse Dorpenomloop en de Lus van Roden. Ook maakte hij deel uit van de winnende ploeg van De Zwaluwen op het Nederlands Club Kampioenschap in Dronten. Loohuis kende een stabiel seizoen met minder uitschieters. Wel was hij zesde in de Ronde van Twente.