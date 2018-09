Pluimers enige Twentse vertegenwoordiger op WK wielrennen

Djokovic ondanks hitte snel klaar met Sousa

22:37 João Sousa heeft in de vierde ronde van de US Open tweevoudig kampioen Novak Djokovic niet kunnen verrassen. De Portugese tennisser gaf zich binnen twee uur in drie sets gewonnen tegen de Servische kanshebber: 6-3 6-4 6-3. Sousa stond voor de eerste keer in de achtste finales van een grandslamtoernooi. Hij is de nummer 68 van de wereld.