Pluimers sluit sterk seizoen af met val op WK

Onderweg naar de finishplaats Harrogate kwam Pluimers halverwege de WK-wedstrijd ten val. „Ik probeerde de hele tijd van voren te rijden en dat lukte goed. Daarbij voelde ik me heel sterk vandaag. Maar plotseling werd ik van achteren aangetikt, viel ik op de grond en reed degene achter me ook nog over mijn helm en hoofd heen. Hoewel ik last van mijn hoofd en een vinger had, heb ik samen met mijn landgenote Femke Gerritse nog alles op alles gezet om de kloof te overbruggen. Maar het peloton ging sneller, het was een ongelijke strijd helaas. Voor mijn gevoel heb ik daardoor nooit kunnen laten zien wat erin zat.”