Podcast | ‘Als je deze podcast hebt geluisterd weet je het zeker: Ajax wint van Juve’

Almelo FC sleept organisa­tie bekerfina­les zaalvoet­bal binnen

13:38 ALMELO - Topsporthal IISPA in Almelo is vrijdag het toneel van de zaalvoetbalfinales voor de regio Noord-Oost. Dankzij zaalvoetbalclub Almelo FC, die vorig jaar al bij de KNVB aan de deur klopte om de wedstrijden in de IISPA te kunnen organiseren. „Dit seizoen hebben we ze binnengesleept”, jubelt Marco Mahangoe.