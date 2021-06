Podcast | De terugkeer van Dumoulin: ‘Goed, maar niet goed genoeg’

Vanaf de hotelkamer bespreken ze de rentree van Tom Dumoulin. Hij reed voor het eerst sinds zijn tijdelijke afwezigheid weer een wedstrijd. De eerste etappe van de Ronde van Zwitserland was een korte tijdrit van bijna 11 kilometer. ‘Het was goed maar niet goed genoeg’ waren de woorden van Dumoulin na afloop.



Thijs Zonneveld bleef achter in Amsterdam en belt even in. En dan gaat het ook over MVDP, de Dauphiné, de prestaties van Ineos, de Netflix-docu van Movistar en de wonderlijke prestatie van Padoen. En uiteraard is er ook weer een nieuwe Sound of Cycling met de vraag: wie horen we zingen?