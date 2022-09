Podcast | ‘Eindelijk weer naar het Verre Oosten met de Formule 1’

Softbal: Tex Town Tigers bijna zeker van thuisvoor­deel in strijd om nationale titel

Tex Town Tigers is nog een overwinning verwijderd van de eerste plaats in de hoofdklasse. Die plek geeft thuisvoordeel in de Holland Series om de landstitel. De zege moet dan zondag 25 september worden behaald in de dubbele uitwedstrijd bij meervoudig landskampioen Sparks.

24 september