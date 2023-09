Podcast Formule 1 | ‘De jaloezie bij Mercedes richting Red Bull druipt er van af’

Met samenvatting Foutloze Max Verstappen schrijft historie op Monza en is eerste F1-cou­reur ooit met tien zeges op rij

Max Verstappen herschreef op het Italiaanse asfalt van Monza weer eens de geschiedenisboeken van de Formule 1 in een grand prix die vanwege de ongekende winning streak van de Nederlander eeuwigheidswaarde kreeg. Tien zeges op rij, niemand deed het hem voor. ,,Not too bad, not too bad. Tien zeges, dat is een mooie statistiek.”