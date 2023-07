Podcast Formule 1 | ‘Iedere coureur is toe aan een korte vakantie, behalve Max Verstappen’

Max Verstappen was weer oppermachtig in het Formule 1-weekend in België. Hij won de sprintrace en de hoofdrace met overmacht. Verder was het een weekend met verhalen in Spa. In de nieuwe Pitstop bespreekt presentator Etienne Verhoeff met AD F1-watcher Marijn Abbenhuijs wat hij dit weekend zag.