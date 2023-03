Podcast Formule 1 | ‘Mercedes hijst nu al de witte vlag voor dit seizoen’

,,Toto Wolff heeft ons vorig seizoen in Zandvoort vijfenveertig minuten verteld dat het allemaal goed zou komen met Mercedes dit seizoen, maar ze lijken de witte vlag nu al te hijsen”, zegt Schouten in de podcast. ,,Je krijgt één winter om een mooie wagen op te zetten en er is geen tijd om dat twee of drie keer te doen.”

,,Het was slecht, maar ook weer niet zo slecht dat er geen ontwikkeling meer inzit”, reageert Abbenhuijs. ,,Hamilton werd uiteindelijk vijfde. Het gat met Red Bull is alleen zo groot, dat de wereldtitel uit beeld is.”

Het Formule 1 circus reist komende week af naar Saoedi-Arabië. Vorig jaar zorgde raketinslagen nog voor ophef in de paddock. ,,Let maar op, je gaat heel veel verhalen lezen de komende dagen dat het heel veilig gaat worden’” zegt Arjan Schouten die er zelf was vorig jaar. ,,Er is daar eigenlijk een oorlog aan de gang, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me vorig jaar niet onveilig heb gevoeld in Jeddah.”