Podcast Formule 1 | ‘Niet best voor een Schumacher dat je de verkoopquote bent van Günther Steiner’

De Formule 1 heeft een periode van drie weken zonder race. Ideaal moment om je autobiografie te publiceren. En dat deed Günther Steiner, teambaas van Haas. Over dat boek praten Etienne Verhoeff en Arjan Schouten in een nieuwe Pitstop, de Formule 1 podcast van AD Sportwereld. Verder: racen in China en kan je miljardair worden door de Formule 1?

Een biografie van iemand die nog actief is in de Formule 1. Het gebeurt zelden, constateert Arjan Schouten als hij zijn boekenkast bekijkt. ,,Ik heb een kast vol met biografieën, maar op bijna alle kaften staat de ongeautoriseerde biografie. Dan weet je het wel... En ik heb biografieën van Damon Hill en Jenson Button. Die waren al met pensioen en Günther Steiner moet nog even door. Dat is wel een trendbreuk.”

En in het boek haalt Steiner hard uit naar Mick Schumacher. De zoon van Michael reed twee jaar in een Haas en dat kostte het team ruim 1,9 miljoen euro, zegt de teambaas in zijn biografie. ,,Haas heeft natuurlijk enorm veel aandacht gekregen door een Schumacher in die auto te zetten. We hebben de laatste twee jaar ook geregeld geconstateerd dat Mick Schumacher alleen maar door zijn achternaam in deze wereld zit. Het is niet best voor een Schumacher dat je de verkoopquote bent van Günther Steiner.”

Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods. Ze werden allemaal miljardair via hun sport. In de Formule 1 wordt goed verdiend, maar kan je daarin ook miljardair worden? ,,Ik zou in eerste instantie zeggen nee, maar Toto Wolff staat inmiddels in de Forbes-lijsten in Amerika met een geschat vermogen van meer dan een miljard. Dus het kan. Hij heeft belangen in teams, coureurs. Het is een gigantisch slimme zakenman. Dat merk je ook als je hem praat. Hij is een investeerder en heeft een neus voor kansen.”

Thumbnail Pitstop

