Podcast Formule 1 | ‘Oostenrijk kan wel eens het summum van een saaie dominante race worden’

Weer viel Max Verstappen in de prijzen deze week. De Nederlander won de Sponsorring voor populairste merkambassadeur van Nederland. ,,Moet ik hem daar nou mee feliciteren in Oostenrijk?”, vraagt Schouten zich hardop af. ,,Ik denk dat het zijn manager meer bezig houdt. Er is geen Nederlanders die Max Verstappen niet kent. 96% kent hem kwam uit het onderzoek en internationaal is dat 79%. Acht op de tien mensen in de wereld kent hem. Als je daar nog een Nederlands” merk aan plakt, moet je als bedrijf internationaal willen doorbreken en je moet de centen hebben.