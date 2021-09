Podcast | ‘Geen dreun voor Max in Moskou’

Video's Verstappen ‘heel erg blij’ met zwaarbe­voch­ten tweede plaats: ‘Heb uiteinde­lijk niks verloren’

20:22 De leiding in de stand om de wereldtitel moest hij weer afstaan aan zijn grote rivaal, maar Max Verstappen had niet het idee dat hij echt iets verloren had in Sotsji. Achteraan gestart op de grid, reed hij met wat hulp van de regen helemaal naar P2. ,,En daar ben ik erg blij mee.”