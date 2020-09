Podcast | 'Hamilton heeft het gevoel dat ze hem zoeken’

Heracles-trai­ner Wormuth: Lange bal was vandaag even nodig

19:39 Heracles Almelo had vandaag een duidelijk strijdplan tegen PSV. Trainer Frank Wormuth vroeg zijn spelers vaak de lange bal te spelen. Voetballen over de grond was haast verboden, legde hij na afloop van het duel uit. ,,Dat doen we morgen op de training wel weer”, aldus Schmidt lachend. De coach zag zijn tactiek beloond met een gelijkspel: 1-1.