Podcast | ‘Het was een tamme staredown’

Het hele Formule 1 circus meldde zich vandaag voor de gebruikelijke persconferenties. En voor Verstappen was het extra druk vandaag. ,,We hadden drie mediasessies met Max Verstappen‘’, zegt Spekenbrink. ,,Vooral in de eerste internationale sessie, georganiseerd door Red Bull, was Verstappen uitgesproken. Hij vertelde klaar te zijn met de stewards en dat hij anders was gaan kijken naar Mercedes en Hamilton. De tweede sessie met Hamilton naast zich viel een beetje tegen.‘’

De laatste dagen gaat het vooral over wat er mogelijk gaat gebeuren in die laatste race. Als beide coureurs uitvallen is Verstappen in principe wereldkampioen. Sommigen speculeren over het feit dat de Nederlander Hamilton bewust eraf zou kunnen rijden. Zoals Senna en Schumacher in de jaren ‘90 deden. Is het terecht dat er zo naar Verstappen wordt gekeken? ,,Max is positief agressief. Als Verstappen een gat ziet, dan duikt hij daarin‘’, zegt Schouten. ,,Ik heb er geen moeite mee‘’, reageert Spekenbrink. ,,Hij is van de twintig de felste, laat zich het minst makkelijk passeren en hij haalt zelf het meest brutaal in. Daarom zitten de afgelopen jaren aan de buis gekluisterd. De sport had dat nodig. In sommige contreien wordt dat geframed als tegen de F1 etiquetten. Ik vind dat niet.’