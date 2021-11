Podcast | ‘Het was zeker memorabel voor Feyenoord’

Ongeslagen is Feyenoord in de Conference League groepsfase. Maar toch is het eerste onderwerp niet de wedstrijd. ,,Hoe vloog de koning? Hij deed het prima, maar ik vond de landing wel een beetje… Maar gevlogen worden door de koning stond niet op mijn bucketlist’’, vertelt Gouka over zijn heenvlucht naar Tsjechië. ,,Overwinteren met Feyenoord stond wel op die lijst. Ik volg deze club al een hele tijd, maar de eerste en laatste keer overwinteren was 2014. Het is weliswaar een niveau lager nu, maar het ontloopt de Europa League niet zoveel. Zeker niet de poule van Feyenoord.’’