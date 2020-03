Podcast | Hopen dat Formule 1 leert van rotzooi in Australië

Selectie Chelsea in quarantai­ne na besmetting Hud­son-Odoi

4:35 Callum Hudson-Odoi van het Engelse Chelsea is besmet met het nieuwe coronavirus. Dat heeft de Londense club in de nacht van donderdag op vrijdag bekendgemaakt. De 19-jarige international is de eerste speler uit de Premier League die met het longvirus is geïnfecteerd.