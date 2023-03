Podcast In het Wiel | ‘Pogacar heeft Vingegaard alle hoeken van de berg laten zien’

• De klap die Pogacar uitdeelt in de strijd met Vingegaard. ‘De Tour is eigenlijk al begonnen’ aldus Thijs.

• Het experiment met een nieuwe opzet van de ploegentijdrit is erg goed bevallen.

• Jakobsen krijgt de voorkeur boven Merlier als het gaat om wie er naar de Tour moet

• En natuurlijk gaat het even over de Godfather van het wielrennen.