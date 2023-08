Podcast In Koers | De Vuelta-voorbeschouwing over een loodzwaar parkoers, de tactiek en eigen kansen

De Ballen Verstand ‘Het wordt echt de mannen van Fenerbahçe tegen de jongens van FC Twente vanavond’

FC Twente speelt vanavond de eerste wedstrijd van het tweeluik met Fenerbahçe in de play-offs van de Conference League. Het duel wordt in Istanboel gespeeld. In een nieuwe aflevering van de podcast De Ballen Verstand blikken clubwatcher Leon ten Voorde en host Frank Bussink vooruit op het duel in Istanboel, maar wordt ook gekeken naar de transferperikelen rond FC Twente.