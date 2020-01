Podcast | Kijken naar crossen door de modder, heerlijk

Publieksfa­vo­riet Wozniacki onderuit tegen Pegula in Auckland

8:31 Jessica Pegula heeft Caroline Wozniacki uit de finale gehouden op het WTA-toernooi van Auckland. De nummer 82 van de wereld versloeg de Deense, die later deze maand op de Australian Open afscheid neemt, in drie sets: 3-6, 6-4, 6-0. Pegula voorkwam daarmee een finale tussen de vriendinnen Wozniacki en Serena Williams, die samen wel in de eindstrijd van het dubbelspel staan.