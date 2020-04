Podcast | Kruijswijk over komst Dumoulin: ‘Ik dacht eerst: laat hem lekker bij Sunweb’

Zat ie ineens toch ergens anders. Niet thuis, in Monaco, maar in een schuurtje bij zijn ouders in Brabant. Steven Kruijswijk is op de vlucht geslagen voor de strenge maatregelen die de Franse en Monegaskische overheden hebben afgekondigd tegen corona. Dáár mag hij alleen maar binnen fietsen, hier mag het nog buiten.

Hier is de nieuwste podcast van In Het Wiel. Een uur lang Steven Kruijswijk over zijn derde plaats in de Tour (,,Er viel iets van me af”), de weg naar de top (,,Ik ben nooit het grote talent geweest van wie iedereen dacht dat ie het wel even ging doen in een grote ronde”), over de klap in de sneeuwmuur van 2016 (,,Een jaar later deed ie misschien nog wel meer pijn”) en de komst van Tom Dumoulin naar Jumbo-Visma (,,Ik dacht eerst: laat hem lekker bij Sunweb”).