Podcast | ‘Max Verstappen op startrij drie... Kan dat morgen?’

Stuiterend racket zorgt voor neuswond bij Rafael Nadal: 'Ik denk dat-ie niet gebroken is, maar weet het niet zeker'

Rafael Nadal heeft de derde ronde van de US Open bereikt. De 36-jarige Spaanse tennisser rekende in het Arthur Ashe Stadion in New York in vier sets af met de Italiaan Fabio Fognini: 2-6 6-4 6-2 6-1.

