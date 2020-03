Podcast | Merijn Zeeman: Gebrek aan eenheid in wielrennen vind ik heel erg kwalijk

Over corona, over de eenheid in het wielrennen, over de UCI, over de eindeloze ketonendiscussie (,,Daar wil ik wel even iets over kwijt!”), over de ontdekking en de ontwikkeling van Primoz Roglic (,,Toen we zijn contract verlengden zei hij: ‘In 2018 win ik een etappe in de Tour, in 2019 de Giro, in 2020 de Tour.’), over de overgang van Tom Dumoulin (‘Ik dacht: wat halen we onszelf op de hals?’) en nog veel meer.



Zeeman hekelt het gebrek aan eenheid in het wielrennen in tijden van crisis. ,,Dit was een moment om met z’n allen op te trekken. Met ploegen, organisatoren en de UCI. Dat is niet gebeurd en dat vind ik heel erg kwalijk.” Hij vertelt over hoe ze omgaan met de onduidelijkheid van de komende maanden. En over de toekomst: de Tour. ,,Of Primoz Roglic de Tour kan winnen? Ja. Tom Dumoulin? Ja. Steven Kruijwswijk? Ja.”