Podcast | Na de stunt van Max volgt de revanche van Mercedes

Lezerstour Ron uit Enter verslaat Louk uit Oldenzaal met 1 punt dankzij Colbrelli

18:25 ENSCHEDE - Ron Smit uit Enter heeft de derde etappe in de Lezerstour gewonnen. Zijn renners haalden in de heuvelachtige etappe van Binche naar ‘champagnehoofdstad’ Épernay 381 punten. Dat is er eentje meer dan Louk Kroeze uit Oldenzaal (380 punten). Sander Hoek uit Hengelo completeert het dagpodium met 370 punten.