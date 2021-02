Podcast | 'Niet de renners maken de koers, Van der Poel maakt de koers’

Serie A Atalanta met De Roon en scorende Gosens naast Juventus na derde zege op rij

14:42 Atalanta Bergamo blijft zich in Italië nadrukkelijk mengen in de strijd om de tickets voor de Champions League. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini versloeg zondag in Genua Sampdoria met 2-0. Het was de derde zege op rij in de Serie A.