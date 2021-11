Podcast | ‘PSV was wel de dissonant vergeleken met de andere Nederlandse clubs’

Twee zeges voor Nederlandse clubs, een gelijkspel en een nederlaag. Dat was de opbrengst van een avondje Europees voetbal. Over de wedstrijden van Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse spreekt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels in de AD Voetbalpodcast.

Feyenoord won met 1-2 in Berlijn, al had het wel nodige geluk bij de winnende goal. Wijffels: ,,Door het jagen en offensief denken dwingt Feyenoord wel zo’n 1-2 af. Tegen Willem II was het Linssen die dat al deed en nu Dessers. Dat dwing je niet af als je op eigen helft blijft en probeert te verdedigen.’’

Feyenoord is bijna geplaatst voor de volgende ronde van de Conference League en de ploeg van Slot blijft meedraaien in alle competities. ,,Het is begin november en je wacht op het moment dat Feyenoord een paar wedstrijden minder gaat spelen. Ingegeven door die kleine selectie en het spel van Slot. Maar dat gebeurt niet.’’

Vitesse

Vitesse verloor met 3-2 in Londen bij Spurs, maar kan met opgeheven hoofd terugkeren naar Arnhem. Wijffels: ,,Vitesse verdient het grootste compliment, omdat je bij Spurs, met alle kanonnen, een groot deel van de wedstrijd bepaalt. Hoe zou zo’n Tannane daar nu naar kijken? Het enige wat bij Vitesse niet goed is, is die keeper. Het was misschien geen rode kaart voor hem, maar de vraag is vooral waarom kom je uit op dat moment?’’

PSV speelde gelijk tegen AS Monaco. En daar is ook alles mee gezegd. ,,PSV was een verzoeking om naar te kijken. Het lijkt wel of er 220 volt op de bal zat. Ze missen een paar spelers, maar je denkt soms echt: hoe kan het? Het zakt weg bij PSV. De ploeg was wel de dissonant vergeleken met de andere Nederlandse clubs.’’

In de eredivisie dit weekend de kraker tussen Feyenoord en AZ. Waar gaat Maarten Wijffels op letten? ,,Bryan Linssen! Hij wordt langzamerhand wel een van mijn favoriete spelers in de eredivisie. Die slimmigheidjes, altijd bezig zijn in het veld.’’

Beluister nu de hele podcast en daarin ook antwoord op de vraag of Antony 100 miljoen euro waard is.

