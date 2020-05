Podcast | 'Sainz wordt echt geen waterdrager bij Ferrari’

Weghorst voelt zich geen onderdeel van experiment: ‘Het gaat om heel veel geld’

8:12 ENSCHEDE/WOLFSBURG - Als zijn ploeggenoten vrijdag afreizen naar Augsburg voor de eerste wedstrijd in twee maanden tijd, rijdt Wout Weghorst (27) na een week quarantaine in een hotel naar huis. De spits van Wolfsburg is geschorst en kijkt thuis hoe de Bundesliga wordt hervat.