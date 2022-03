Podcast | ‘Tadej Pogacar kan gewoon nóg harder’

Victoria’28 weet ongeslagen status De Tubanters niet te doorbreken in stadsderby

De stadsderby tussen Victoria’28 en De Tubanters is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Namens de thuisploeg was Boy Kamphuis trefzeker. Voor De Tubanters nam Xander Molemans de treffer voor zijn rekening.

