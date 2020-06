Podcast | 'Twee keer Oostenrijk en dan Hongarije, op papier perfect voor Max’

Heracles blijft overeind in coronacri­sis, maar vers gras is nu zeker geen optie

6:44 ALMELO - Heracles blijft overeind in de coronacrisis. Drie weken geleden had directeur Rob Toussaint die voorspelling niet durven te doen. Nu wel, dankzij sponsors en supporters. Feit blijft dat de club terug moet in de begroting en zaken als vers gras in het stadion geen optie zijn.