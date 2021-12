Podcast | ‘Verstappen en Hamilton hebben hun eigen waarheid’

De eerste een Grand Prix in Saudi-Arabië was er gelijk één om niet te vergeten. Een raceweekend waar alles in zat en dat Nederlandse racefans op het puntje van hun stoel bracht. Maar uiteindelijk moest Verstappen weer zijn meerdere erkennen in Hamilton. Over dat hele weekend praat presentator Etienne Verhoeff na met F1-volger Rik Spekenbrink in Jeddah.

,,Dit was een bizar raceweekend natuurlijk’’, begint Spekenbrink. ,,Rode vlaggen, straffen en het moment was natuurlijk die botsing tussen Hamilton en Verstappen. Wie er nou schuld had, daar werden ze het niet over eens na afloop. De een vond de straf te mild, de ander veel te zwaar. Ik denk dat de waarheid in het midden ligt.’’

Verstappen kreeg een 5 seconden tijdstraf tijdens de race, omdat hij voordeel had bij het verlaten van de baan. Maar of Hamilton een straf krijgt, is nog onduidelijk op het moment van opnemen. Spekenbrink: ,,Het wordt een jurysport op deze manier. Dat is niet goed voor de sport. Niemand snapt het meer. Straffen waarover wordt onderhandeld door de teams. Het is nu 01.00 uur ‘s nachts en we weten nog niet of de uitslag ook echt de uitslag is.’’

Voorlopig is wel duidelijk dat volgende week wordt bepaald wie de winnaar is van het seizoen. Hamilton en Verstappen staan gelijk in de WK-stand. ,,Wie voor de ander eindigt, is wereldkampioen volgende week. Dat is simpel. Gevoelsmatig en op basis van de cijfers zou het Max toekomen. Maar dat het seizoen op deze wijze eindigt, is wel schitterend. Als we maar niet op zondagavond weer zitten te wachten op een pdf-je over de uitslag van de race.’’

