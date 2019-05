‘Podium haalbaar in Monaco, maar de vraag is welke trede’

Door Arjan Schouten



Het is de laatste jaren een logische reflex geworden in de Formule 1. Naar Red Bull Racing kijken als de race in Monaco nadert. Op het krappe, trage stratencircuit is Red Bull al jaren sterk. Vorig jaar won Daniel Ricciardo er nog. Maar nu is het een ander verhaal, hield Verstappen vandaag vol bij de persconferentie in de paddock in de jachthaven van Monaco, waar hij aan mocht schuiven met Ricciardo, Valtteri Bottas, Charles Leclerc en Robert Kubica. Waar het eerst logischerwijs minutenlang ging over de overleden Niki Lauda, kwamen daarna de winstkansen van Verstappens formatie uitgebreid aan bod. ,,Ik denk dat we Mercedes dit keer duidelijk als favoriet moeten beschouwen”, vertelde Verstappen nog maar eens. ,,Wij zijn zelf niet zo goed als dat we vorig jaar hier waren. Al is er binnen het team wel het vertrouwen dat we zeker voor het podium gaan vechten. De vraag is alleen: voor welke plaats op het podium.”