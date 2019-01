Podiumplaats Van Poppel dankzij diskwalificatie Ewan

De Australiër van Lotto-Soudal won de massaspurt in de straten van Strathalbyn, maar de wedstrijdjury ontnam hem de zege vanwege onreglementair sprinten. Hij had in laatste meters enkele keren met zijn helm een duw gegeven aan Jasper Philipsen. De jonge Belg van Team Emirates werd tot winnaar van de etappe uitgeroepen, Peter Sagan (Bora) kreeg de tweede plaats toebedeeld.



Patrick Bevin behield de leiding in het algemeen klassement. De Nieuw-Zeelander (CCC) kwam op 10 kilometer van de meet ten val, stapte met een pijnlijke knie weer op de fiets en wist alsnog aan te sluiten in het peloton. Hij heeft zeven seconden voorsprong op de Zuid-Afrikaan Daryl Impey (Mitchelton).



Cees Bol (Team Sunweb) en Wout Poels (Team Sky) finishten ook in de top tien van de etappe. Poels is de nummer negen in de algemene rangschikking met 26 seconden achterstand op leider Bevin. De Tour Down Under wordt morgen afgesloten met de rit naar de top van Willunga Hill.