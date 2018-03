Poels breekt sleutelbeen bij zware val

Poels kwam vandaag zwaar ten val in een afdaling. Hij was op dat moment de nummer twee van het algemeen klassement. Woensdag nog had de renner van Team Sky de tijdrit gewonnen. Hij is vermoedelijk tussen de vier en zes weken uitgeschakeld.

,,Ik kon de bocht niet meer houden, zo simpel was het'', aldus Poels over het fatale moment. ,,Het is heel teleurstellend dat dit is gebeurd. Ik reed goed en had echt een heel goed gevoel over het verdere verloop van deze koers. Maar in het leven zit het nu eenmaal niet altijd mee.''