Poels kijkt uit naar de Muur van Hoei: 'Dat wachten, ik vind het gaaf'

Jeroen Goeleven Opnieuw jonge Belgische renner overleden

17 april België is opnieuw opgeschrikt door de dood van een jonge wielrenner. Jeroen Goeleven, Limburgs kampioen tijdrijden bij de amateurs, is op 25-jarige leeftijd overleden. Dat meldden zijn vader via Facebook en zijn team Snake CT op de website van de ploeg.