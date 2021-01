Poels maakt plannen bekend: ‘Die Vuelta was wel een boost’

Wout Poels (33), afgelopen seizoen zesde in de Vuelta, richt zich komend seizoen op de Tour de France. Daar zijn eerste Tourrit winnen is een groot doel. Mogelijk is hij in Frankrijk ook gedeeld kopman van zijn team Bahrein-Victorious. ,,Die Vuelta was wel een boost voor komend seizoen.’’

Door Daniël Dwarswaard



Wout Poels nam tijdens de digitale persconferentie van zijn ploeg de tijd om vooruit te blikken op het komende seizoen. Het hoofddoel is duidelijk: de Tour de France. Afgelopen jaar reed Poels ook de Tour, maar kwam hij al in de eerste etappe hard ten val. Met een gebroken rib haalde hij uiteindelijk Parijs om vervolgens in de Vuelta zesde te worden in het eindklassement. ,,Het was een gek jaar dat ik door die Vuelta nog goed heb afgesloten. Dat heeft me wel een boost gegeven voor komend seizoen.’’

Een rit winnen in de Tour zou een primeur zijn voor de oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. Hoe zit het met zijn ambities voor het klassement? De Spaanse kopman Mikel Landa rijdt na de Giro óók de Tour. ,,Bij mij is het altijd even kijken hoe ik de eerste week doorkom. Het is afwachten hoe Mikel uit de Giro komt, maar als hij in topvorm is hoort hij bij de besten en rijden we voor hem. Maar het is goed om verschillende opties te hebben. Zo zie ik mijn rol voorlopig.’’

Poels rijdt begin februari ook de eerste koers van het jaar: de Ronde van Valencia. Het programma daarna bestaat uit de UAE-Tour, Parijs-Nice, de Ardense klassiekers (Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik), de Dauphiné en dan dus de Tour. Poels zou daarna graag de Olympische Spelen in Japan rijden. ,,Het parcours met veel klimmen past me goed’’, zegt hij. ,,Maar ik moet natuurlijk eerst zorgen dat ik geselecteerd word. In de Ardense wedstrijden zal ik daarom in vorm moeten zijn.’’

De Spelen sluiten vrijwel direct aan op de Tour. ,,Niet ideaal, maar we moeten het ermee doen. Ik zie het niet als een heel groot probleem. Eerder afstappen in de Tour is voor mij in ieder geval geen optie. Ik heb in 2016 in Rio ook aan de Spelen meegedaan. Dat was een prachtige ervaring die ik nog wel een keer wil meemaken.’’