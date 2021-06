Poels met Bahrain-Victorious in Tour

Bondscoach Oostenrijk na nederlaag tegen Oranje: ‘Verloren van een topelftal’

12:34 ,,We waren meer van plan dan er uiteindelijk uitgekomen is", vertelde Franco Foda, bondscoach van Oostenrijk na de 2-0 nederlaag tegen het Nederlands elftal. “Maar we moeten niet vergeten dat we tegen een topelftal speelden.”