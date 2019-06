Poels snelt naar zege in bergrit Dauphiné

Wout Poels heeft de zevende en voorlaatste rit in de Critérium du Dauphiné gewonnen. De Limburger van Team Ineos had in de koninginnenrit een ultieme demarrage in huis op de lastige slotklim.

Terwijl Emanuel Buchmann en Jakob Fuglsang op kop reden besloot Poels, die samen met Dan Martin, Adam Yates, Romain Bardet, Thibaut Pinot en Tejay van Garderen achter het tweetal zat, een alles-of-niets-poging te wagen. Door de aanval van Buchmann waren eerder al Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Richie Porte en Nairo Quintana gelost. Poels haalde het tweetal in de laatste paar honderd meter bij en troefde Buchmann en Fuglsang af.

Quote Deze is voor Chris. Wout Poels ,,Deze is voor Chris’’, doelde de Limburger op zijn kopman Chris Froome, die in het ziekenhuis herstelt van een zware valpartij eerder in de week. Die kost hem de rest van dit wielerjaar. ,,Ik hoop dat hij heeft gekeken en het een opsteker voor hem is. Ik voelde me de hele dag goed en de ploeg heeft me geweldig geholpen. Het waren zware meters op het laatst maar toen ik die twee bijhaalde wist ik dat de ritzege erin zat.’”

Uit een vroege kopgroep van 22 renners ontsnapten in de afdaling van de Col de l’Espine Lennard Hofstede en de Fransman Julian Alaphilippe. De Nederlander van Jumbo-Visma ging in de afdaling van de Col du Granier onderuit, sloot weer aan bij zijn medevluchter maar de jeu was eruit. Het tweetal was er niet meer bij voorop toen op de slotklim de groep steeds meer uitdunde. De Kazak Alexei Loetsenko en de Canadees Michael Woods bleven het langst voorop, tot het tempo in de groep der klassementsrenners werd opgevoerd. De Colombiaan Quintana was de eerste aanvaller, hij werd gecounterd door de Pool Michal Kwiatkowski, ploeggenoot van Poels, die uiteindelijk dus met de zege aan de haal ging.

Adam Yates kwam in zijn leiderstrui als zesde binnen, op tien seconden van Poels. Astana-renner Fuglsang nam zodoende de leiderstrui over van de Brit, die nu zes seconden achter Fuglsang staat. Poels is met nog één etappe voor de boeg vijfde in het klassement.

Tom Dumoulin was zaterdag niet meer van start gegaan. De Limburger van Sunweb deed dat ,,uit voorzorg’’. Bij een val in de Giro liep hij vorige maand een knieblessure op. Een scan moet aantonen dat hij voldoende hersteld is om een trainingskamp te beleggen met het oog op de Tour.

Critérium du Dauphiné on Twitter Incroyable victoire de @WoutPoels ! 🏆 Amazing win by Wouter Poels! 🏆 #Dauphine https://t.co/Z9oAlfr000

Volledig scherm © AFP