Poels wint met overmacht tijdrit Parijs-Nice

Met zijn uithaal in de 18,4 kilometerlange tijdrit van La Fouillouse naar Saint-Étienne gaf Wout Poels een duidelijk signaal af: de Limburger is een van de voornaamste kandidaten voor eindwinst in Parijs-Nice. Hij hield Marc Soler en Julian Alaphilippe elf en zestien seconden achter zich, maar pakte op andere concurrenten nog veel meer tijd. In het klassement staat hij nu tweede, op 15 seconden van leider Luis León Sánchez, met nog vier etappes te rijden.

Euforie

Van dolle euforie voor de camera’s meteen na afloop of daarna op het podium was geen sprake. Een tevreden glimlach, meer niet. ,,Het was een hele zware tijdrit, maar het ging bij mij heel goed”, zei de 30-jarige Poels, die vorige maand al een lastige etappe in de Ruta del Sol won. ,,We kunnen nu met onze ploeg op meerdere kaarten inzetten, want ook Sergio Henao staat nog goed vooraan. We gaan ervoor strijden.''