Poels wint op loodzware muur in Ruta del Sol

Poels was in Andalusië om zijn kopman Froome bij te staan, maar vanwege de commotie rond de Keniaanse Brit, zag Poels zijn kans. Op de supersteile slotklim Alto de las Allanadas van zo'n vier kilometerwerd thuisrijder Diego Rubio als laatste van drie vluchters gegrepen door de favorieten, waarna Tim Wellens als eerste topper een bommetje gooide.



De Belg kreeg even de ruimte, maar redde het niet toen Poels versnelde. De Nederlander had het goede moment gekozen en mocht zijn handen in de lucht steken. Poels neemt dankzij de ritzege ook de leiderstrui over van Thomas Boudat, die gisteren de openingsetappe won na een massasprint. Luis Léon Sánchez kwam op twee tellen als tweede over de streep, vlak voor Wellens. Froome werd op 27 seconden zevende.



Froome rijdt in Andalusië zijn eerste koers, sinds afgelopen jaar bekend werd dat hij betrapt is op een te hoge waarde van het verboden salbutamol in zijn lichaam. Hij moet zich daarvoor verantwoorden bij de internationale wielrenunie UCI, maar mag in de tussentijd gewoon starten.



De Ruta del Sol wordt zondag besloten met een tijdrit over ruim 14 kilometer rond Barbate.