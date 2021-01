Poetintseva kan muizen op hotelkamer niet meer tellen: 'Het zijn er veel meer!’

Poetintseva klaagde enkele dagen geleden al over een muis op haar kamer. Vandaag kwam ze erachter dat het helaas niet bij één muis is gebleven. ,,Het zijn er veel meer!", schrijft de nummer 28 van de wereld op Twitter.



Tennissers en tennissters klagen steen en been over de quarantaineplicht. Voor tenminste 72 spelers is de voorbereiding op de eerste grand slam van 2021 ernstig verstoord, want trainen is niet mogelijk en ook naar buiten gaan zit er voorlopig niet in. Het kwalificatietoernooi werd onlangs in het Midden-Oosten afgewerkt. Het hoofdtoernooi gaat op 8 februari van start.