Pogacar niet onder de indruk van gele trui: ‘Vooral blij met etappewinst’

Tadej Pogacar greep vandaag de macht in de Tour de France en was na afloop bijzonder gelukkig met zijn overwinning. Doordat Wout van Aert terrein verloor, greep de tweevoudig Tourwinnaar ook de gele trui, maar dat is niet het belangrijkste voor Pogacar: „Ik ben vooral blij met de overwinning, de rest in bonus.”

Pogacar liet het er makkelijk uitzien in de eindsprint, maar dat was maar schijn zegt hij zelf: „Elke keer dat ik win wordt het mooier. Vandaag was het vanaf de start een hele zware dag. De eerste twee uur waren waanzinnig. De sterkste renner ging in de ontsnapping mee en in het peloton ging iedereen rijden, waaronder wij. Ik dacht er toen eigenlijk alleen maar aan om gewoon de finish te halen.”

Lang leek het erop dat Van Aert goede kans had om te winnen. Pogacar dankt vooral zijn ploeg dat hij aan het einde kon juichen in plaats van de Belg: „Uiteindelijk bleek het peloton sterker dan Van Aert en kwamen we bij de laatste klimmetjes en dat deed het team echt geweldig. Ze brachten me in een perfecte positie en daar ben ik enorm gelukkig mee.”

Op de limiet naar het geel

Volgens Pogacar zat iedereen aan de max op de slotklim: „Het was geen pure sprint. We hadden de twee klimmetjes daarvoor zo hard gereden dat iedereen boven zijn kunnen reed. Het was enorm zwaar en hectisch en blijkbaar had ik aan het einde goede benen om nog één keer gas te geven.”

Pogacar sloeg vandaag een dubbeslag door ook het geel te pakken. Daar was hij zelf na afloop echter nog niet van op de hoogte: „Ik zou het niet erg vinden om het geel over te nemen, maar ik ben vooral gewoon blij met de overwinning. De rest is een bonus. Met de gele trui houden we ons de komende dagen wel bezig.

Check hier alles over de Tour de France, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video's en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.