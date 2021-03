Pogacar wint koninginnenrit Tirreno, Van der Poel laat strijd om macht lopen

VideoTadej Pogacar heeft de koninginnenrit in de Tirreno-Adriatico gewonnen en de leiderstrui daarmee overgenomen van Wout van Aert. De Sloveens winnaar van de Tour de France was de sterkste in de rit van 150 kilometer van Terni naar Prati di Tivo. Mathieu van der Poel speelde geen rol van betekenis en kwam uiteindelijk pas als 106de over de finish, op ruim twintig minuten van Pogacar.

13 maart 2021 werd een historische dag, want voor het eerst wint een andere renner de koers als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphillipe aan de start staan. Pogacar breekt de ban bij de negende keer. Simon Yates eindigde op zes seconden van de heersende Pogacar, de rest volgde op dertig seconden en later.



Pogacar begon de vierde etappe op de vijfde plaats in het algemeen klassement, maar sloeg een fraaie slag met zijn etappezege in Prati di Tivo. Van Aert eindigde als negende op 45 seconden van Pogacar en moet zijn blauwe leiderstrui afstaan aan de 22-jarige Sloveen.

Van der Poel speelde vandaag geen rol van betekenis en zakte uit de top van het algemeen klassement. Na zijn ritzege van gisteren stond hij nog op vier seconden van klassementsleider Van Aert, die hij versloeg in de sprint in Gualdo Tadino. Van der Poel kwam niet naar de Tirreno voor een rol in het klassement, maar hoopte op twee of drie etappezeges.

De eerste drie etappes in Tirreno-Adriatico werden gewonnen door Wout van Aert, Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel. Vandaag won dus weer een grote naam in de zevendaagse koers door Italië. De Tirreno-Adriatico duurt nog tot komende dinsdag, als er wordt afgesloten met een tijdrit van 10 kilometer in San Benedetto del Tronto.

Eerder op de dag won de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) al de zevende etappe in Parijs-Nice. Daar is morgen al de laatste etappe, die wel flink is ingekort vanwege de coronamaatregelen in Nice.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De renners moeten in de Tirreno-Adriatico aan de bak in een bergetappe, met een slotklim van zo'n 14 kilometer. © AP