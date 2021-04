Pogacar wint Sloveense strijd van Roglic in Baskenland

Alejandro Valverde, Adam Yates en Mikel Landa kwamen binnen op vijf seconden van de twee Slovenen, bij de mooie slotklim in Ermualde. Het drietal haalde de twee Slovenen in eerste instantie nog terug, maar Pogacar en Roglic gingen uiteindelijk toch met z'n tweeën richting de eindstreep. Pogacar klopte Roglic daar met een korte sprint. Een groep van zeven renners vormde de vlucht van de dag, maar op zo’n 10 kilometer voor de finish waren alle renners uit de vluchtgroep ingerekend en kon het duel tussen de Sloveense kemphanen Pogacar en Roglic beginnen in het venijnige staartje van de koers. De twee reden weg van de rest op het steilste stuk van de klim, met stijgingspercentages tot 20 procent.



Pogacar versnelde een paar keer maar hij slaagde er niet in Roglic te lossen. De tweevoudig winnaar van de Ronde van Spanje zette vervolgens aan in de laatste kilometer, maar dit keer haakte Pogacar aan. Het 22-jarige supertalent, dit voorjaar al winnaar van de Tirreno-Adriatico, was vervolgens de snelste in de eindsprint.