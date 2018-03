Pogba onzeker voor duel met Sevilla

UPDATE Wijziging in programma FC Twente Vrouwen: meer duels op vrijdag

16:30 Het programma van FC Twente Vrouwen in de kampioenspoule van de eredivisie vrouwen is op een aantal plekken gewijzigd. Twente zou in de nacompetitie veel wedstrijden op zondag spelen, maar na overleg met clubs en KNVB speelt de vijfvoudig landskampioen nu alsnog meer wedstrijden op vrijdag.