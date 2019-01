Pol blij met ‘mooi resultaat’ in Dakar

„Ik heb vandaag gedaan wat ik kon en dit is een mooi resultaat”, reageert Pol na afloop van de achtste op haar Facebookpagina. De Bornse deelneemster van de race in de duinen van Peru had de achtste etappe vooraf aangekruist als bijltjesdag. „Ik zag best wel op tegen vandaag”, zegt Pol over de rit met veel kilometers door de moeilijk te berijden duinen van Peru. Bovendien zag de motorrijdster onderweg ook nog eens bijzonder weinig als gevolg van dikke mist. „Eigenlijk was het niet verantwoord”, aldus Pol, volgens wie de achtste etappe zwaarder was dan de rit van de dag ervoor. „Maar ik ben goed in shitdagen en vandaag ben ik er echt voor gegaan.”